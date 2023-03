Pagelle Roma: Smalling un muro, sicurezza Rui Patricio

Mourinho (all.) 6,5

La strategia della barricata paga: correndo solo un paio di rischi esce imbattuto anche dalla partita di ritorno: non era scontato. Per la Roma è la quarta volta tra le prime otto di un torneo europeo nelle ultime sei stagioni.

Rui Patricio 7

In certe serate se il portiere è in vena è più facile cavarsela. Governa l’area con le parate comode e le uscite corrette. In più respinge Oyarzabal. Giusto che i compagni lo ringrazino alla fine: su questo 0-0, quindicesimo clean sheet stagionale, c’è tanto di suo.

Mancini 6,5

Ricade nei vecchi vizi, le ammonizioni evitabili. Poi commette un solo errore, arrivando tardi sullo spunto di Zubledia.

Smalling 7

Si mette in tasca tutti gli avversari, anche quando provano a portarlo fuori posizione. Non perde un colpo. Quando firma il rinnovo?

Ibañez 7

Rassicurato dall’ingombrante leader inglese, è meno incline alle disattenzioni. Altra partita di qualità.

Karsdorp 6

Si insinua con disciplina nei meccanismi della partita: esce con il viso tumefatto prima dell’intervallo.