Ibanez ancora flop al derby. E la Nord lo prende in giro: "Uno di noi"

Ibanez, tutti gli errori contro la Lazio

La partita numero 100 in Serie A, per Roger, è da dimenticare, così come altri due derby in cui ha fatto flop. Il primo brutto ricordo al derby è datato 2021: il 15 gennaio Ibanez sbaglia due volte, in occasione dei gol di Immobile e Luis Alberto ed è protagonista negativo di una partita che la Roma perde 3-0. Passa più di un anno e la storia si ripete: a novembre 2022 perde palla in area su pressing di Pedro e spalanca le porte al vantaggio di Felipe Anderson. Due sfide da incubo per cui Ibanez ha faticato persino a dormire la notte, anche perché nel 2021 aveva messo in palio la sua maglia sui social e, ovviamente, dopo il doppio errore si era scatenato l’inferno. Oggi, invece, è uscito dal campo nel modo peggiore, con la Nord che lo prendeva in giro dopo aver imboccato le scalette dello spogliatoio.