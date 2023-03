Chanel Totti, sedici anni, seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non lo hai nascosto ed è per questo che oggi, subito dopo il derby, non rappresentano una sorpresa le sue parole su Instagram. Subito dopo il fischio finale, un po' come faceva suo padre, Chanel non le ha mandate a dire ai tifosi della Lazio: "Laziali bentornati sui social". A corredo una emoticon sorridente. Della serie: il derby è una questione di famiglia.