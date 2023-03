Mourinho e Lotito, rissa nello spogliatoio dopo il derby: scambio di insulti!

La battuta è di un calciatore che, uscendo dallo stadio dice: "Peccato non ci fossero le telecamere, vi sareste divertiti". Non è difficile, immaginando la scena. Niente di drammatico, un classico botta e risposta tesissimo dopo un derby molto acceso. Protagonisti Claudio Lotito e José Mourinho . A fine partita succede questo: la Lazio passa davanti allo spogliatoio della Roma, qualche giocatore (tra cui Luis Alberto e Romagnoli ) dice qualche parola di troppo. I romanisti rispondono, spunta Lotito che prova a mettere pace. C'è anche Tiago Pinto, gli animi sono accesi. Arriva José Mourinho. E succede di tutto. Anche perché generalmente la Lazio, da percorso, non dovrebbe passare davanti allo spogliatoio giallorosso: non lo fa mai nel prepartita, passa dal corridoio di destra, mentre quando vince fa una deviazione e si trova davanti allo spogliatoio giallorosso attraverso il corridoio di sinistra. E questo ha scatenato la miccia .

Mourinho a Lotito: "Che c... ti guardi"

Mourinho dice a Lotito, stando alla ricostruzione dei presenti: "Che c... ti guardi". Lotito risponde: "Che c... guardi tu. Io sono il presidente della Lazio, questa è casa mia e passo dove mi pare. E tu qui non ci potresti stare". La tensione si alza, interviene Foti, il vice di Mou, intervengono anche i giocatori e, dopo qualche secondo di tensione, gli animi si calmano e ognuno rientra nei rispettivi spogliatoi. In quello della Roma c'è Mou che parla alla squadra, in quello della Lazio tutti festeggiano. Nel frattempo, la procura federale ha assistito a tutto. Bisognerà vedere anche cosa scriverà l'arbitro nel referto.