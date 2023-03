Lazio-Roma, le pagelle dei giallorossi: Rui Patricio ok, Smalling c’è

Mourinho (all.) 5 (In panchina Foti) Un solo cambio (obbligato) rispetto alla partita di giovedì. Dopo l’espulsione di Ibañez arretra Cristante tra i centrali e mette Pellegrini al fianco di Wijnaldum. Un’altra partita sui nervi: resta in dieci in due partite consecutive e viene espulso anche il suo uomo di fiducia, Nuno Santos. Prova a ribaltare la squadra nella ripresa per evitare la sconfitta, ma non ci riesce. La Lazio ora è a cinque punti e la zona Champions si allontana.

Smalling 6,5

Partecipa concretamente al gol annullato, dà sempre il suo contributo, anche contro un centravanti atipico come Felipe Anderson. Un salvataggio importante su Pedro nella ripresa, era stato decisivo anche sul gol annullato. Bene anche in appoggio.

Ibañez 4

Il derby non è la sua partita. Teso sin dal rislcaldamento, è ammonito dopo pochi minuti per un fallo a centrocampo su Felipe Anderson. Poco dopo la mezz’ora si fa cacciare per un’altra entrata su Milikovic Savic a centrocampo. Espulsione che pesa sul risultato.

Zalewski 5

Qualche buon inserimento, ma in difesa sbanda. Si perde Zaccagni in occasione del gol. E non solo.

Wijnaldum 5,5

Terza partita da titolare consecutiva in otto giorni. Non è ancora al cento per cento ma cresce come tenuta atletica. Non incide, sembra fuori dal gioco. Si vede dopo un quarto d’ora quando cerca il gol dalla lunga distanza. L’unico tentativo della Roma nel primo tempo.

Matic (22’ st) 6

Entra quando c’è da lottare e non si tira indietro, ma il pallone ce l’ha sempre la Lazio.

Cristante 5

Gioca a sinistra per arginare Minkovic Savic. Nel finale si porta in attacco per evitare la sconfitta, al fischio di chiusura perde la testa e si fa espellere.

Spinazzola 6

Nel primo tempo si vede poco o niente. Perde qualche pallone. Nella ripresa impegna Provedel con un pallonetto. Di solito spinge di più, ma la stanchezza si fa sentire.

Dybala 5

Bello l’abbraccio con Sarri prima del fischio d’inizio. Spento e rassegnato in una squadra troppo rinunciataria, non offre abbastanza assistenza a Belotti. Manca la sua luce e non trova l’interruttore. Sostituzione quasi scontata per riequilibrare la squadra con un altro difensore.

Llorente (1’ st) 6

Aveva giocato un tempo contro la Real Sociedad. Salva su un contropiede pericoloso di Luis Alberto, ha senso della posizione.

El Shaarawy (33’ st) sv

Il Faraone di solito riesce a entrare subito in partita partendo dalla panchina, questa volta resta ai margini.

Lo. Pellegrini 5,5

Gioca un po’ più arretrato per occuparsi di Cataldi. In dieci va a dare una mano a centrocampo. Poi torna più avanzato quando c’è da recuperare lo svantaggio. Cerca di fare tutto, ma lo fa senza la necessaria condizione fisica.

Solbakken (39’ st) sv

Belotti 5,5

Preferito ancora ad Abraham, lotta senza pause, ma di palloni giocabili ne ha pochi. Deve fare reparto da solo e aiuta la squadra anche in fase difensiva, ma la porta non la vede mai.

Abraham (22’ st) 5

Entra quando la partita è compromessa corre a vuoto, continua il suo periodo no.