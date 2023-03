Roma, Solbakken: "Il rimprovero di Mourinho? Gonfiato dai media"

Solbakken sul rimprovero di Mourinho

"Il fatto che dica che non sono tatticamente bravo come un giocatore che è nel club da molto più tempo, lo capisco perfettamente", sottolinea Solbakken dopo essere stato rimproverato da Mourinho al termine di Roma-Empoli dello scorso febbraio. L'attaccante classe 1998 poi aggiunge: "Chiedete a Stale Solbakken di un nuovo giocatore nella rosa della nazionale se è bravo come Martin Odegaard, ad esempio, dubito che risponderà di sì. Non l'ho interpretato in modo diverso", tuona il norvegese che poi attacca i media norvegesi: "Lo hanno interpretato diversamente. Anche in Italia non è stato scritto nulla al riguardo. I media norvegesi hanno tirato fuori la cosa per ottenere click. Naturalmente volevo entrare contro l'Empoli. Ma capisco che l'allenatore scelga una sostituzione per controllare il 2-0. Ha scelto un giocatore che conosce la tattica meglio di me - ammette Solbakken. Ero lì solo da un mese, c'è invece chi è lì da due, tre, quattro anni conosce meglio la tattica".