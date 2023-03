Mourinho chiede chiarezza alla Roma: la fiducia è reciproca

ROMA - La Roma scruta l’orizzonte senza trascurare la priorità: aspettare José Mourinho. I Friedkin, che non si sono visti all’Olimpico in occasione del derby, ritengono che il contratto in essere, valido fino al 2024, sia suffi¬ciente per favorire la continuità tecnica. Mourinho da parte sua non ha preso impegni con altri club ma ha già sottolineato più volte la sua posizione: dopo aver rifiutato il ruolo di ct del Portogallo a dicembre, vorrebbe chiarire con la proprietà i progetti. Quanto può investire la Roma? Quanto si può migliorare la rosa per puntare al vertice in Italia? La sensazione è che i risultati, tra campionato ed Europa League, abbiano un peso rilevante ma non decisivo. È evidente che se riporta la squadra in Champions dopo quattro anni, Mourinho alimenta un circolo virtuoso anche economico e può quindi pretendere di più dai Friedkin. Ma i rapporti e la fiducia reciproca possono contare anche di più.