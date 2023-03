Mourinho senza difesa

ROMA - La Roma dopo il derby resta senza difesa. Il giudice sportivo come previsto ha fermato per una giornata Ibanez, espulso per doppia ammonizione e Mancini, ammonito e già in diffida. Inoltre per gli scontri in campo e alla fine della partita, è stato squalificato anche Cristante (che dovrà pagare anche una multa di 15.000 euro), per aver “assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un assistente”. Un turno di squalifica e’ stato deciso anche per il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, espulso nel parapiglia tra panchine durante la partita (“atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del quarto ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine: recidivo). La recidiva porterà a una squalifica più pesante in caso di una nuova espulsione. Non c’è stato alcun provvedimento, invece, per quanto è accaduto negli spogliatoi, dove Mourinho e Lotito sono stati protagonisti di un acceso diverbio. Il tecnico, squalificato, era stato autorizzato a poter raggiungere la squadra nel dopo gara e il confronto “dialettico” con il presidente della Lazio non è stato però oggetto di sanzione.

Karsdorp, stagione finita?

La situazione di grande emergenza che il tecnico dovrà affrontare nella partita contro la Sampdoria, in programma il 2 aprile dopo la sosta, è aggravata dalla ulteriore squalifica di Kumbulla, che deve scontare il doppio turno dopo l’espulsione contro il Sassuolo. La società, dopo che il ricorso per la squalifica di Mourinho non è stato accolto, ha scelto di non intervenire per chiedere uno sconto. Roma in piena emergenza, anche perchè resterà fuori per un lungo periodo anche Karsdorp. Il difensore olandese, che aveva riportato la rottura del setto nasale nel derby, ieri è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro in seguito alla lesione del menisco. Gli è stata asportata un’altra porzione di menisco interno, con una sutura meniscale. Il ginocchio è lo stesso che era stato operato il 19 settembre. Per lo stesso motivo sempre il professor Georg Ahlbäumer è intervenuto presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della prima squadra Costa. Karsdorp resterà nella clinica svizzera per alcuni giorni e inizierà a breve il ciclo di riabilitazione. Resterà fuori circa due mesi, il finale di stagione è compromesso, poche settimane dopo essere stato reintegrato. Il lungo calvario dell’olandese è cominciato da quando è arrivato alla Roma, nell’estate 2017. In quell’occasione il problema era una piccola lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro, che lo costrinse a rinviare il debutto in giallorosso di tre mesi. Ma alla prima partita contro il Crotone riportò la rottura del legamento crociato. In totale con la maglia giallorossa ha saltato 75 partite in meno di sei anni. A fine stagione probabilmente sarà divorzio.

Soluzioni

Contro la Samp la Roma è senza difesa. Con Smalling l’unico centrale disponibile e LLorente. Mourinho potrebbe giocare con la difesa a quattro (quindi con due centrali), oppure arretrare Spinazzola tra i tre del pacchetto arretrato. Non ci sarà neppure Cristante, che all’occorrenza può giocare dietro. I laterali saranno Zalewski, poi Spinazzola o El Shaarawy. Promossi i Primavera Keramitsis e Oliveras, ma non per giocare dall’inizio. Non sarà facile ripartire, il derby ha lasciato il segno.