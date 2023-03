Roma, la battuta di Aldair: "Se Mourinho vuole contro la Samp gioco io"

ROMA - “Venire a Trigoria mi fa un effetto sempre bellissimo. Ritrovare i tifosi, essere qui. Sono stato tanti anni a Roma e quindi tornare al Fulvio Bernardini per me è come rientrare a casa, sono felicissimo”. Tornato a Trigoria in occasione del marketing network organizzato dalla Roma per gli sponsor, l'ex difensore giallorosso Aldair ricorda gli anni d'oro nella Capitale. Protagonista del terzo scudetto romanista del 2001, Pluto si mette a disposizione di Mourinho che, contro la Sampdoria alla ripresa del campionato, non potrà contare su alcuni titolari in difesa: "Contro la Sampdoria mancheranno diversi giocatori, se serve sono a disposizione di Mourinho”.

Aldair e lo scudetto 2001: "Grandi emozioni. Totti? Speciale"

Il brasiliano sottolinea che non si può vivere di soli ricordi "ma certamente lo scudetto del 2001" gli provoca ancora "grandi emozioni". Tra i compagni con cui ha legato di più ci sono certamente "Totti, Giannini, per i romani in genere, ma anche Di Francesco, Candela, Tommasi, Batistuta. Hanno un posto speciale nel mio cuore”.

Aldair: "Quel 17 giugno..."

Non mancano nemmeno gli aneddoti. Aldair ne ricorda uno a cui è fortemente legato: "Senz'altro il momento in cui sono entrato nello spogliatoio dopo la gara scudetto contro il Parma. Ero infortunato, avevo saltato le ultime 6 partite, ma sono venuti tutti i compagni da me e mi hanno abbracciato, preso e tirato in alto. È stato fantastico perché quell’infortunio mi aveva parecchio rattristato”.

Aldair, il Footvolley e il futuro