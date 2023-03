L'Europa League e il sondaggio sulla Roma: il risultato è un plebiscito

ROMA - La risposta è stata univoca, scontata, quasi banale. Ma il sondaggio dell’Uefa sul miglior calciatore della Roma all time ha avuto un risultato bulgaro. Social dell’Uefa invasa da un’unica risposta, cinque lettere: Totti! E non poteva essere altrimenti, visto il talento, la classe e la carriera interamente spesa in maglia giallorossa.