Völler crede nella Roma di Mourinho: “Può vincere l’Europa League, però…”

Rudolf Völler punta sulla Roma in Europa League. Ma sa bene che in semifinale potrebbe esserci un confronto dalla sua prospettiva romantico: "Roma può vincere l'Europa League? Purtroppo significherebbe battere il "mio" Bayer Leverkusen. Ma anche la Roma sento "mia". Favoriti in caso di semifinale? A questi livelli non ci sono favoriti". L'ex allenatore della Germania elogia le due squadre e fa i complimenti ai giallorossi di Mourinho: "La Roma fa un buon campionato così come il Bayer che ha anche cambiato allenatore. Con Xavi Alonso le cose vanno molto meglio". Un grande augurio alle due formazioni, dunque, sperando di ritrovare entrambe in semifinale. Poi, ovviamente, ci sarà spazio solo per una squadra e "che vinca il migliore".