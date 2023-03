Roma, Belotti ora è favorito per il posto da titolare

La crisi

Lasciato fuori da Mourinho per una condizione che non tende a migliorare, ma soprattutto per la mancanza di gol. Il centravanti inglese, ormai lontano anche da una nuova convocazione con la nazionale inglese, non segna da dieci partite tra campionato ed Europa League: in questa stagione ha realizzato sette gol (sei in Serie A, uno in Europa League), numeri ben diversi rispetto a quelli della scorsa stagione quando a marzo aveva già raccolto ventitré dei ventisette gol totali. Se un anno fa Tammy era il vero protagonista della rosa della Roma, con l’arrivo di Dybala inevitabilmente la squadra gira in campo sulla Joya e il centravanti ha perso il suo stile di gioco ma anche quegli atteggiamenti lodati da Mourinho e amati dai tifosi. Totalmente diversi da quelli criticati duramente da Mourinho più di una volta, facendo riferimento anche allo stipendio alto dei giocatori dal rendimento insufficiente. Non solo il campo, anche nella sua vita personale non tutto è filato liscio. In Inghilterra la scorsa estate hanno raccontato di una crisi con la fidanzata Leah, poi risolta, mentre poche settimane fa è diventato per la prima volta padre ma con una gravidanza che ha un po’ preoccupato la coppia. Aspetti seri che inevitabilmente hanno deconcentrato il ragazzo sugli aspetti sportivi.

Sfida Belotti

A beneficiarne naturalmente Andrea Belotti che in questa seconda parte di stagione sta trovando più spazio grazie al suo lavoro di squadra e alla sua voglia di dimostrare il suo valore e meritare la conferma. Undici partite di campionato, almeno due in Europa League alla fine della stagione: adesso Belotti ha scavalcato Abraham nelle gerarchie per capacità di adattarsi al gioco della squadra e quel sacrificio tra rincorse e coperture molto apprezzato da Mourinho. Ecco, contro la Sampdoria il Gallo potrà provare a sbloccarsi e a trovare quindi il suo primo gol in campionato con la maglia della Roma. Dopo i tre in Europa League e quello realizzato in Coppa Italia, l’ex Torino ha bisogno di sbloccarsi non solo per conquistare vittorie ma anche un nuovo contratto in giallorosso. Belotti ha infatti un’opzione di rinnovo del contratto che si attiverà al raggiungimento di 21 presenze (da almeno 45 minuti,) e un minimo di gol. Di gare utili per il prolungamento ne ha tredici e di gol è ne ha quattro: futuro in bilico e tanta voglia di dimostrare le sue qualità. Adesso con il vantaggio di aver scavalcato Abraham e di poter quindi giocare da titolare.