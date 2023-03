Roma verso la Samp: difesa d’emergenza con Celik, Smalling e Llorente

ROMA - Secondo giorno di lavoro a Trigoria in vista della partita contro la Sampdoria , in programma all’Olimpico domenica alle 18, quando Mourinho ritroverà da avversario il suo ex allievo Stankovic. Quello di ieri è stato il primo allenamento vero in vista della ripresa del campionato, perch é alla seduta hanno partecipato molti calciatori rientrati dagli impegni dalle Nazionali. Ieri erano presenti gli azzurri Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, oltre a Roger Ibañez, Rui Patricio e Benjamin Tahirovic. Sono tutti a disposizione, ad eccezione di Celik, Dybala e Solbakken, che si uniranno ai compagni solo oggi a Trigoria . Saranno valutate le loro condizioni, a tre giorni dalla partita contro la Sampdoria. Bisognerà vedere se saranno sufficienti per recuperare. La Roma e il Napoli sono le due squadre con più giocatori impegnati con le Nazionali, comprese le Under 21. Rui Patricio è stato il più utilizzato, con 180 minuti disputati. Il portiere ha ritrovato il posto da titolare nel Portogallo dopo tanta panchina.

Ciclo decisivo

Comincia contro la Sampdoria il mese della verità: tra campionato ed Europa League si capirà cosa riserverà il futuro alla Roma. Sette partite da giocare in un mese, decisive per la corsa Champions e per proseguire il percorso in Europa. In questi primi giorni della ripresa hanno lavorato tanto i giocatori che non hanno avuto impegni internazionali. Gli inglesi Smalling e Abraham, Matic e Belotti, che insieme agli altri hanno svolto molto lavoro atletico. Sono tutti in corsa per un posto contro la Sampdoria, Smalling e Matic sono sicuri del posto, mentre Abraham e Belotti sono in ballottaggio tra loro per il ruolo di centravanti. Le ultime partite fanno pensare che anche questa volta l’ex azzurro sia in vantaggio su Tammy, che non ha brillato nelle prestazioni più recenti e che sembra attraversare un nuovo periodo di involuzione.

Formazione d’emergenza

Mourinho dovrà far fronte alle assenze di Ibañez, Cristante e Kumbulla, squalificati, e Karsdorp, infortunato, che potrebbe rientrare solo a fine stagione. Domenica Mourinho sembra orientato a confermare la difesa a tre e dovrà inventarsi un centrale, con Celik che potrebbe essere schierato d ietro con Smalling e Llorente. Per completare l’organico difensivo saranno convocati i giovani della Primavera Keramitsis e Silva, che in questi giorni si allenano con la prima squadra. A centrocampo Matic con Wijnaldum, Pellegrini e Dybala alle spalle di Belotti (o Abraham). Sulle fasce Zalewski e Spinazzola. Non dovrebbero esserci sorprese. Il capitano vuole recuperare la migliore condizione fisica per aiutare la squadra in questo delicato finale di stagione. Molti problemi fisici lo hanno condizionato finora, ma anche in Nazionale ha dimostrato di essere sulla buona strada per il completo recupero. A Lorenzo manca un gol che lo aiuterebbe a sbloccarsi, anche psicologicamente, per ritrovare fiducia sotto porta.