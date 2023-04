Roma, Spinazzola: 30 anni di allegria ritrovata

ROMA - Si è svegliato presto, ha guardato il telefonino e ha strabuzzato gli occhi: anche lui, come tanti ignari calciatori, è finito sotto inchiesta in quanto plusvalenza sospetta. Leonardo Spinazzola l’ha presa alla sua maniera: un sorriso e via. Del resto è una questione che non lo riguarda in alcun modo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sullo scambio di calciatori avvenuto nell’estate 2019 tra la Juventus e la Roma: Spinazzola finì a Trigoria per 29,5 milioni mentre Luca Pellegrini, il terzino oggi alla Lazio, fece il percorso opposto con la valutazione di 22 milioni. Quell’operazione servì a entrambe le società per aggiustare i conti a ridosso della fatidica tagliola del 30 giugno, fondamentale per i bilanci e per il fair play finanziario nell’epoca pre-Covid. I militari della Finanza e i magistrati si sono insospettiti alla luce di alcune intercettazioni telefoniche nelle quali Federico Cherubini, attuale ds della Juve, critica il vecchio superiore, Fabio Paratici, spiegando che questo scambio «non lo puoi fare» perché nel medio periodo complicherebbe la situazione finanziaria invece di migliorarla. Cherubini, convocato come testimone, ha però chiarito che intendeva solo riferirsi alla sfera tecnica e alla possibile perdita di Spinazzola che avrebbe danneggiato la squadra.