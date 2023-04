Mourinho: "Tante assenze, dobbiamo essere concentrati"

Preoccupato per le tante assenze di oggi?

“No, abbiamo lavorato durante la settimana con l’obiettivo di dimenticare questi problemi”.

Avevi pensato a una difesa a quattro?

“Ci sono dinamiche che non si possono cambiare in poco tempo. Abbiamo lavorato forte durante la settimana, ma l’importante è vincere oggi. Quando ti ho detto che non ero preoccupato era una mia risposta filosofica, tanti giocatori sono assenti e dobbiamo avere grande concentrazione".

Abraham?

“Sia Belotti che Abraham hanno lavorato bene. Il Gallo con una mentalità speciale, ha anche giocato dopo un infortunio, Tammy non ha questo tipo di mentalità ma tecnicamente è molto bravo. Con Pelle ed El Sha pensiamo che Tammy possa interagire meglio”.