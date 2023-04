Aveva ragione Mourinho ad agosto: Matic e Wijnaldum, che coppia!

Aveva ragione, eccome se aveva ragione, José Mourinho quando, in estate, aveva immaginato la sua Roma con la coppia di centrocampo formata da Nemanja Matic e Gini Wijnaldum . Qualità (tantissima), quantità (tanta), esperienza (da vendere): i due giocatori che il club era stato bravo a prendere a parametro zero, anche grazie al fondamentale supporto di Mourinho, dovevano essere i titolari di una squadra che voleva aumentare i giri del motore. E, invece, l'infortunio dell'olandese all'inizio della stagione, ha maledettamente complicato i piani di Mourinho. Piani che, però, oggi possono tornare nei pensieri di José.

Bentornato Gini

Soprattutto perché Matic, che era ed è un giocatore spaziale, con l'olandese inizia a trovarsi benissimo. E Wijnaldum sta crescendo giorno dopo giorno, partita dopo partita. Fa sorridere pensare che qualcuno a Roma lo ha messo in discussione, tra gli esperti dei social e delle radio: la realtà è che Wijnaldum aveva, e ha, bisogno di tempo per tornare in forma. Intanto, contro la Sampdoria è entrato in tutti e tre i gol: il primo lo ha realizzato lui stesso (dopo averci provato poco prima colpendo un palo), il secondo lo ha procurato, conquistando il rigore che poi Dybala ha trasformato, nel terzo ha avviato l'azione della rete di El Shaarawy. Ha chiuso la partita stremato ma è uscito dal campo con un sorriso che, all'Olimpico, non gli avevano mai visto. Felice lui, felice chi lo ha schierato al fantacalcio: chi lo ha lasciato in panchina avrà di che pentirsi.