Roma-Sampdoria, le pagelle dei giallorossi: Matic domina, Abraham fatica

Mourinho (all.) 7 Nell’emergenza difensiva stravolge la Roma e ne ricava una partita di buon livello, agganciando l'Inter in classifica. La difesa a quattro, studiata dopo 15 mesi, ha funzionato bene, così come Wijnaldum nel ruolo più consono. Il derby è solo un brutto ricordo.

Zalewski 6 Da terzino puro, per giunta sul lato che meno ama, gioca con diligenza. Senza strafare.

Rui Patricio 6 Controlla l’ordinario per mantenere immacolata la porta: è l’undicesima volta in campionato.

Celik (42' st) sv

Smalling 6,5

Si gode la centesima partita in Serie A, che non gli trasmette grandi preoccupazioni.

Llorente 6,5

Sicuro ed efficace, soprattutto di testa. Anche nell’area avversaria si fa rispettare. Era il più abituato alla difesa a quattro e lo ha dimostrato.

Spinazzola 6

Avvia l’azione del primo gol ma nel complesso sfonda poco. Dietro, nessun problema.

Matic 7

Impiega una ventina di minuti a prendere in pugno il centrocampo. Da quel momento in poi, più regista che mediano, gioca una partita eccellente, arricchita dall’assist per Wijnaldum

Dybala 6,5

Discontinuo ma sempre presente. Il rigore lo lancia in doppia cifra a quota 10 gol.

Wijnaldum 7,5

Niente accade per caso: aveva chiarito di sentirsi comodo in un centrocampo a tre. E così da mezzala diventa travolgente: colpisce un palo, segna il gol che sblocca la partita, si appropria del rigore del raddoppio. Bentornato.

Pellegrini 6

Mezzo punto in meno per il tiro sbagliato sullo 0-0. Per il resto, anche da interno, eroga qualità che migliora il palleggio nella metà campo della Sampdoria.

Solbakken (35' st) 6,5

Ha il tempo di impacchettare un ottimo assist per il 3-0 di El Shaarawy.

El Shaarawy 6,5

Il gol a tempo quasi scaduto è strepitoso e abbellisce una partita un po’ pigra.

Abraham 5,5

Ha il merito di provocare l’espulsione di Murillo. Ma gira quasi sempre al largo dall’area di rigore. È anche condizionato nei contrasti dall’ammonizione incassata nei primi minuti. Non è periodo.

Belotti (14' st) 6

Aggiunge freschezza e vigore. Niente di più.