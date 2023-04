Strootman, il messaggio per Wijnaldum che commuove i tifosi della Roma

ROMA - Il suo legame con la Roma continua a essere forte, anche se le strade con il club giallorosso si sono separate da diverso tempo. Ma Kevin Strootman continua a seguire le partite della sua ex squadra, ed esulta ogni qual volta arriva un successo.

Il post per l'amico

Ieri la squadra di Mourinho ha trovato il vantaggio contro la Sampdoria grazie a un gol di Georginio Wijnaldum. Strootman, amico ed ex compagno di nazionale del romanista, ha festeggiato pubblicando uno scatto che raffigura l’esultanza del centrocampista della Roma con un commento fraterno: “Cose che ti piace vedere”. Wijnaldum - dopo aver visto il post dell’amico, ha ricambiato l’affetto: “Thank you my bro”.