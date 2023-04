Roma, Amendola: "Mourinho? Mi piace come protegge tifosi e club"

ROMA - " Mi piace Mourinho, il suo carisma, il modo in cui protegge i tifosi e la Roma ". Intervistato da 'Il Messaggero, Claudio Amendola esalta la leadership dello Special One . L'attore, noto tifoso romanista, ha parlato del momento della Roma e del cammino dei giallorossi: "Sono un romanista contento", ammette Amendola .

Amendola: "Europa? Molte speranze..."

Poche settimane fa, lo stesso Amendola aveva scatenato l'ira della Lazio che aveva risposto così ad una battuta dell'attore: "Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo…noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni. Noi, manipolo di fratelli". Stavolta però Amendola mette da parte la rivalità e il derby capitolino, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla 'sua' Roma, in lotta per la qualificazione in Champions League e in piena corsa in Europa League: "Lo stadio è pieno, sento l'entusiasmo, la squadra fa il suo. L'avventura in Europa League? Ci dà molte speranze".