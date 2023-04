Pellegrini in campo per i malati: il bel gesto del capitano della Roma

ROMA - Pasta di capitano, in campo e fuori per Lorenzo Pellegrini. Tra i leader della Roma di José Mourinho, il centrocampista della Nazionale si è reso protagonista di un bel gesto in favore del Centro di Cure Palliative 'Insieme nella cura' della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, regalando degli abbonamenti calcio che consentiranno ai pazienti di seguire in streaming tutte le partite di serie A e contribuendo anche ai costi per l’allestimento dell’impianto televisivo che consentirà ai tifosi, giallorossi e non solo, ricoverati nell’Hospice di accedere ai canali TV.