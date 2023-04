Dybala, dopo Diletta cena a Roma con Briatore: ecco il motivo

Metti una giornata nel cuore di Roma per Paulo Dybala : prima l'intervista al Colosseo per Dazn con Diletta Leotta , poi una cena da Crazy Pizza, a via Veneto, con Flavio Briatore. Dybala, ieri sera, è stato ospite del manager, che conosce dai tempi della Juventus e, come al solito, è stato bagno di folla.

Dybala, pioggia di selfie da Briatore

Paulo si è reso disponibile per foto e autografi, anche qualche video, prima di rientrare a casa dove lo aspettavano la famiglia e l'agente, che è a Roma in queste settimane. Non c'era, invece, la compagna Oriana Sabatini, in Argentina per lavoro.