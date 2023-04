Roma, Lazio e Salernitana: dalla Finanza perquisizioni e sequestri. Indagati i Friedkin e Pallotta

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della procura, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma . L'indagine, relativa compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, si riferisce ad operazioni di mercato avvenute nel 2017, 2018, 2019 e 2021. Analoghi accertamenti di polizia giudiziaria (perquisizione e sequestro), sempre da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza, hanno riguardato anche le sedi della Lazio e della Salernitana . In questo ultimo caso, al vaglio degli investigatori, ci sono alcune operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società tra le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Perquisizioni Finanza, la nota della Salernitana

In un comunicato stampa la Salernitana chiarisce la propria posizione in merito alle perquisizioni della Guardia di Finanza in sede. Il club in una nota fa sapere che "in relazione alle notizie di stampa che riferiscono di perquisizioni presso le sedi di alcune società di calcio, tra cui la stessa Salernitana, chiarisce che l'attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà .La scrivente società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione".

Perquisizioni Finanza, gli indagati della Roma

Stando a quanto riporta l'Ansa, il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex presidente della società James Pallotta sono indagati nell'inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di diversi giocatori. In tutto sono 9 gli indagati, oltre alla stessa società sportiva: tra questi gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga, l'ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni e alcuni dirigenti.

Articolo in aggiornamento