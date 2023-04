TORINO - Brutte notizie per Josè Mourinho. A poche ore dal calcio d'inizio di Torino-Roma, match valido per la 29esima giornata di campionato, il tecnico giallorosso deve rinunciare a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma infatti è rimasto in hotel a causa di un attacco influenzale e non ha seguito il resto della squadra, diretta allo Stadio Olimpico Gran Torino, dove i giallorossi affronteranno gli uomini di Juric.