Belotti insultato e fischiato a Torino, la reazione della moglie Giorgia

"Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare", questo lo striscione esposto dalla Curva Maratona dell'Olimpico di Torino nei confronti del loro ex capitano Andrea Belotti. La contestazione è continuata durante tutto il match svolto tra gli uomini di Juric e la Roma, terminato poi per 0-1 in favore dei giallorossi. Il Gallo, rimasto per 90' in panchina, non ha avuto alcun tipo di reazione, ma la moglie Giorgia sì, e si è voluta schierare dalla parte del marito con un messaggio social che scalda il cuore.