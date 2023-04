Mourinho, la risposta integrale a Cassano è clamorosa VIDEO

Mourinho, la risposta integrale a Cassano

"Antonio si diverte e gli altri lavorano in modo serio - dice l'allenatore della Roma -. Se si fanno critiche alla Roma o a Mourinho per me non è un problema. Antonio si diverte. Il problema è che qualche volta arriva un Marko Livaja nella sua vita e per chi fa bowling bowling bowling arriva un momento... E non c'è solo un Marko Livaja nella vita, ci sono diversi Marko Livaja. Antonio ha giocato in tre squadre che io ho allenato in momenti diversi, tre delle squadre più importanti al mondo. Nel Real Madrid è ricordato solo per la giacca con cui è arrivato il primo giorno; nella Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, giocavano gli altri bravi, all'Inter non ha vinto neppure la coppa di Lombardia. In questi tre club io ho vinto quello che sapete con l'Inter, la Liga dei record con il Real e la Coppa del Re che non si vinceva da 25 anni e la Conference con la Roma. Lui avrà un problema con me, io non ho un problema con lui. Lui si diverte e anche io mi diverto un po'. L'unica cosa - conclude Mourinho - che gli dico io è: "Attento Antonio, tu hai 40 anni, io 60, sono un vecchietto e qualche volte nella vita arrivano i Marko Livaja...".