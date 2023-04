Cambiasso e il retroscena su Mourinho: “Avevo una paura, me l’ha tolta…”

Al termine della gara di Champions League tra Benfica e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Barella e Lukaku, l'ex centrocampista Esteban Cambiasso ha voluto ricordare alcuni momenti della sua esperienza a Milano con Mourinho . I ricordi, basati su traguardi e successi con l'apice del Triplete, conquistato nel 2010, sono riaffiorati nella mente dell'argentino, che ha voluto raccontare un aneddoto sullo Special One accaduto molti anni fa.

Cambiasso e l'aneddoto Mourinho

Esteban Cambiasso ha voluto raccontare, al termine di Benfica-Inter, un aneddoto su Josè Mourinho. L'episodio, accaduto nel pre match della stessa gara avvenuta molti anni prima, si basava sulla paura dell'argentino nel calciare i rigori e di come lo Special One, con le sue parole, è riuscito a convincerlo nel battere dagli 11 metri. Cambiasso disse al portoghese: "Dopo l'ultimo rigore che ho tirato ho lasciato milioni di persone in lacrime con l'Argentina perchè ho sbagliato nei quarti di finale...", pronto e deciso come sempre Mourinho rispose: "E tu a 27 anni vuoi avere quello come ultimo ricordo e non li tirerai più?".