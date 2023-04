Roma, a Rotterdam freddo, pioggia e vento. Ma il de Kuip sarà bollente

La temperatura all'interno del de Kuip, tutto esaurito, sarà bollente. La temperatura che la Roma troverà invece a Rotterdam nel tardo pomeriggio sarà profondamente diversa rispetto a quella italiana: 8 gradi, percepiti almeno due in meno per colpa di un vento gelido, freddo e pioggia . Rispetto alla timida primavera italiana una sostanziale differenza. Che Mourinho e i giocatori, in ogni caso, si aspettano.

Rotterdam, massima allerta per Feyenoord-Roma

Intanto, in città, è massima allerta per la partita. Non sono attesi tifosi della Roma, anche se qualcuno che aveva prenotato al momento del sorteggio è comunque arrivato in Olanda, ma i rapporti tra tifosi locali e forze dell'ordine sono tesi. Il Feyenoord è stato multato di 7.500 euro per i fuochi d'artificio contro l'Ajax e per domani sera si annuncia un clima molto caldo.