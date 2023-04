La Roma in partenza per Rotterdam. Tifosi in delirio: sorrisi, selfie e ringraziamenti

ROMA - Sorrisi, selfie e ringraziamenti. Dei tifosi, ma anche dei giocatori ai loro fan. Grande entusiasmo all'aeroporto di Fiumicino per la partenza della Roma per Rotterdam. La squadra di Mourinho è volata in Olanda alle 16 , ma prima ha beneficiato del saluto dei circa 50 tifosi romanisti presenti davanti al Terminal 5 di Fiumicino.

Roma-Feyenoord, la squadra in partenza per Rotterdam

Tanti selfie, sorrisi e ringraziamenti. Sia da parte dei tifosi ai calciatori, sia - come Abraham - ai romanisti per il loro supporto. Così oltre all'inglese anche Smalling, Spinazzola, Pellegrini e Dybala si sono fermato per firmare autografi ai tanti tifosi - specialmente piccoli - che hanno apprezzato il gesto. li più acclamato naturalmente Dybala, che come ogni partenza, non si è sottratto ai selfie e agli autugrafi sulle maglie della Roma e dell'Argentina.