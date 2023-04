Roma, sorpresa in hotel: chi hanno incontrato Mourinho e i giocatori

Incontro speciale per la Roma di Mourinho a Rotterdam. Non appena arrivati in hotel i giocatori hanno scoperto che nello stesso albergo alloggiava la nazionale femminile di pallanuoto, impegnata nella World Cup. Dopo aver battuto oggi la Spagna, campionessa europea e vice campionessa olimpica in carica, il Setterosa ha posato con Mou, Pellegrini e gli altri giocatori, come si vede nella foto pubblicata dai profili della Federnuoto. Domani le ragazze di Silipo affronteranno gli Stati Uniti e chissà che l'incontro con Mourinho e la Roma non sia ancora di buon auspicio.