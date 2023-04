La Roma incontra il Setterosa a Rotterdam: "Emozione incredibile"

Il tempo per pensare al calcio è poco, perché il Setterosa impegnato a Rotterdam in World Cup ha bisogno di dedicarsi solo alla vasca. E lo sta facendo bene, considerando che ieri ha battuto 13-9 la Spagna qualificandosi per le finali di Long Beach. Non poco, visto che le spagnole sono campionesse d’Europa e vice campionesse olimpiche in carica. A segno, tra le altre, Domitilla Picozzi: con i tifosi romanisti a casa, vista la trasferta vietata, sarà lei, praticamente, l’unica giallorossa presente a Rotterdam. Per un caso del destino, lei romana e romanista si trova nella stessa città della sua squadra. «E nello stesso hotel. Infatti sono emozionata, molto. Però sono concentrata sulla World Cup. Non abbiamo molto tempo per lavorare insieme con l’allenatore e le compagne, dobbiamo sfruttarlo».