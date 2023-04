Rotterdam, clima di fuoco contro la Roma. L'ex Feyenoord Linssen: "Odiamo Mourinho"

La città è fredda, c'è vento, ma il clima a Rotterdam inizia ad essere davvero caldo. Stasera la Roma si troverà di fronte un de Kuip tutto esaurito con oltre 50mila spettatori e un clima non esattamente cordiale. La società, che dormirà qui anche stanotte per poi tornare in Italia domani, ha scelto un ritiro fuori città per cui Mou e i giocatori sono tranquilli lontano dal clamore. E' chiaro, però, che per il Feyenoord questa partita rappresenti molto, visto il ko in finale di Conference a Tirana di un anno fa. Una partita che Slot e i suoi pensavano di vincere e credevano di meritare il successo. L'ex Bryan Linssen, che era in campo in quella partita e ora gioca in Giappone, lo ammette senza troppi problemi e a "Voetbal International" dice: "Ci dava fastidio qualsiasi cosa di quei giocatori (i romanisti, ndr). Anche come masticavano la gomma".