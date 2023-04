Tiago Pinto e le parole sul futuro di Dybala alla Roma e l'arrivo di Aouar

Futuro di Dybala? Come dice Mourinho ogni tesserato fa le sue scelte?

Io su Paulo devo dire è giocare stasera da titolare. Mi dispiace che un club come la Roma è riuscita a prendere Dybala con tanta concorrenza e a fargli un contratto da 3 anni più 1, ma ogni giorno si parla di Dybala. Io non posso dire di più, il calcio è il calcio e nel mercato può succedere di tutto. Penso che ci dobbiamo godere di più Dybala, parliamo sempre del futuro. Manco del mio posso parlare, è il calcio.

La Roma riesce a tenere il passo in due competizioni.

“Ho sentito De Zerbi sulla pressione in Italia. Voi vedete sempre negativo. Il Napoli non ha subìto un gol fino a ieri. Stanno facendo bene le italiane, noi facciamo fatica solo per il poco recupero. Ma fa parte del calcio italiano. Sappiamo che è difficile, ma vogliamo esserci in entrambe le competizioni”.

Smalling e Aouar?

“Non voglio essere come la Ferrari che fa tante pole ma non arriva alla fine (ride, ndr). Smalling vuole rimanere e noi lo vogliamo qui, non è ancora finita ma la prossima settimana ci saranno novità. Non è il momento di parlare di Aouar. È un grande giocatore, vedremo il futuro. Non ha fatto le visite”

Ha fatto le visite?

“No”.

Cosa teme del Feyenoord?

“Il mister ha detto bene, è il passato quella finale. Loro hanno cambiato nove giocatori, sono forti e hanno fatto ottime mosse. La Roma ha consapevolezza in Europa adesso e penso che possiamo far bene, ricordandoci che la qualificazione si deciderà la prossima settimana”.