Roma, Pellegrini fuori al 45' con il Feyenoord: prima volta con Mourinho

Nelle 76 partite giocate con la Roma con Mourinho in panchina, Lorenzo Pellegrini non era mai stato tolto all'intervallo. Mai Mou aveva levato dal campo, dopo 45', il suo capitano, uomo simbolo e leader, colui che avrebbe clonato almeno tre volte per averlo sempre a disposizione. Dopo la panchina per scelta tecnica contro il Torino, Mou lo ha schierato titolare al de Kuip contro il Feyenoord e per Pellegrini sono stati 45' da dimenticare.