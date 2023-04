Roma, errori e tanta sfortuna. Ma al ritorno ci sarà l'Olimpico a spingere

Se la Roma , in finale di Conference a Tirana, aveva avuto un pizzico di fortuna, questa sera a Rotterdam la sorte le ha restituito tutto con gli interessi. L'infortunio di Dybala , l'errore di Pellegrini , la lussazione di Abraham , i salvataggi sulla linea, il tiro di Wijnaldum uscito di un soffio: tutto quello che poteve andare male è andato male. Anche se va dato atto a Mourinho di non aver cercato alibi e di aver ribadito come la Roma abbia un problema: il gol.

Roma, all'Olimpico si può fare

Però la Roma ha anche una risorsa: il suo stadio. "Siamo pochi e stanchi", ha detto sempre Mourinho. Ed è vero. Ma per la prima volta, giovedì, Pellegrini e compagni potrebbero avere l'Olimpico tutto per loro, come era oggi l'infuocato de Kuip. Domani dovrebbe arrivare l'ok definitivo all'apertura del settore ospiti ai romanisti, la Roma aspetta e spera, convinta che il sì arriverà. Avere 65mila spettatori pronti a spingere la squadra verso una rimonta difficile, ma non impossibile, può essere la vera risorsa in più di una squadra che non avrà Karsdorp, Dybala, Abraham e che a gennaio ha perso anche Zaniolo. L'uomo che un anno fa segnò il gol decisivo in finale. E quindi, se i giocatori saranno pochi e stanchi, non dovranno esserlo i tifosi. Tanti e carichi: la Roma e Mourinho hanno bisogno solo di questo.