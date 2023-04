Roma, come stanno Dybala e Abraham: esami e cosa succede oggi

Sta per partire da Rotterdam , direzione Fiumicino, la Roma di Mourinho. Non appena rientreranno, i giocatori e l'allenatore andranno a Trigoria: pranzo e allenamento alle 15. La priorità, oggi, è capire le condizioni di Abraham e, soprattutto, Dybala . I due saranno visitati non appena sbarcheranno, poi si capirà se avranno bisogno di esami più approfonditi o meno. La speranza è che il pessimismo di ieri durante i 90' lasci definitivamente spazio al cauto ottimismo che si respirava in tarda serata. La Roma, infatti, si augura che per Dybala sia solo un affaticamento e che quella di Abraham sia una lussazione senza strascichi.

Dybala e Abraham, quando possono rientrare

L'argentino quasi sicuramente non ci sarà contro l'Udinese e, se gli esami confermeranno l'assenza di lesioni, potrebbe provare a recuperare per esserci contro il Feyenoord giovedì prossimo. Abraham, invece, contro gli olandesi dovrebbe recuperare ma non è detto che non tenti il tutto per tutto per il campionato. In serata se ne saprà di più.