La Roma perde con il Feyenoord, ma Karsdorp infortunato vola al mare

Ci sono momenti e momenti, situazioni e situazioni. Ieri, mentre la Roma in enorme sofferenza a Rotterdam, con due infortunati, un rigore sbagliato e una traversa, giocava in casa del Feyenoord, Rick Karsdorp, con moglie e figli, decollava per andare in vacanza al mare. A svelarlo, su Instagram, proprio la sua compagna. Il viaggio, va subito chiarito, era autorizzato dalla società perché Rick non è disponibile in questo momento e sta recuperando dall'infortunio al ginocchio operato lo scorso 21 marzo. Non ha saltato un giorno di lavoro, ha chiesto e ottenuto di poter lavorare anche al mare visto che tanto non può allenarsi e anche questo va detto. Ma è chiaro che andare al mare, senza preoccuparsi di non farlo sapere a tutti, mentre i compagni si stanno giocando la stagione, non è stato proprio apprezzatissimo dai tifosi.