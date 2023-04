Roma, ecco la buona notizia per il ritorno all'Olimpico contro il Feyenoord

ROMA - Buone notizie per la Roma e per i tifosi in vista della sfida di ritorno contro il Feyenoord. La prefettura di Roma ha infatti dato il via libera all'apertura del settore distinti nord, quello solitamente occupato dai tifosi ospiti ma che sarebbe rimasto vuoto nella gara di giovedì prossimo visto il divieto di trasferta ai tifosi olandesi. Aspettando l'ordinanza, che arriverà nelle prossime ore, la Roma ha avuto il via libera alla vendita dei biglietti del settore, portando quindi l'Olimpico all'assoluto sold out. Sarà quindi una spinta in più per la squadra di Mourinho che nella rimonta contro gli olandesi potrà contare sull'appoggio di 70mila spettatori.