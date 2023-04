Viña, dopo il gol ecco i complimenti di una star del cinema: ecco chi è

Dopo aver contribuito in modo significativo alla vittoria in Premier League del Bournemouth contro il Tottenham per 3-2, segnando il gol del momentaneo pareggio, Matias Viña si prende i meritati complimenti. L'ex giocatore della Roma, con un notevole scavetto, era riuscito nel difficile tentativo di segnare a Lloris e, a fine del match, tutte le attenzioni erano rivolte a lui.