Pellegrini: "Gol liberatorio". Poi il retroscena sul rigore non tirato

Serata perfetta per Lorenzo Pellegrini, che finalmente torna a sorridere: "Vittoria importante visti gli altri risultati, questa Roma è cresciuta mentalmente. Personalmente il gol mi ha tolto un peso, mi sono sentito libero. Il cuore era per tutto lo stadio, noi sappiamo che nel bene e nel male possiamo sempre contare su di loro e loro sanno che nel bene e nel male possono contare su di me".