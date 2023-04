Dybala, come sta e come può recuperare per il Feyenoord. I tifosi lo acclamano e lui... VIDEO

Paulo Dybala oggi non si è allenato con i compagni, l'affaticamento muscolare ancora c'è ma l'argentino vuole fare di tutto per esserci giovedì contro il Feyenoord. I teoria domani dovrebbe fare qualcosa in gruppo e mercoledì tutta la rifinitura, ma soltanto domattina Mourinho e lo staff prenderanno una decisione e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.