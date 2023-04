Il tatuaggio di Zalewski scatena la paura nei tifosi: "Riesci a giocare?"

Tatuaggio di Zalewski: ecco l'apprensione dei tifosi della Roma

Dopo aver pubblicato sui social l'enorme nuovo tatuaggio i tifosi della Roma hanno mostrato da subito apprensione. Il nuovo disegno sulla pelle del calciatore polacco, copre tutta la schiena e raffigura la creatura mitologica Medusa. Il tifo giallorosso si è da subito domandato, a causa del probabile dolore per le cicatrici che porta un'incisione di tale grandezza, "Riesci a giocare giovedì contro il Feyenoord?", quel che è certo è che il calciatore polacco non è in dubbio e non si è mai tirato indietro.