Feyenoord, Wieffer: "La Roma non è solo Dybala", Slot: "L'Olimpico non ci fermerà"

Slot in conferenza stampa

Sulla partita di domani. "Come allenatore, si guarda sempre a come sono i rapporti di forza in campo e a come si può influenzarli quando non sono a proprio favore. Se domani saremo costantemente sotto pressione potremmo decidere di rendere la partita più stabile dal punto di vista difensivo".

Su una possibile tattica difensiva.

"Credo che tutti quelli che mi conoscono sappiano che il modo migliore per difendere è sempre quello di avere la palla. Soprattutto nella fase in cui siamo stati molto in difficoltà la scorsa settimana, non abbiamo avuto la palla. Dobbiamo tenere la Roma lontana dalla porta. Hanno molte qualità individuali. Se dobbiamo difendere vicino alla nostra porta, otteniamo anche calci di punizione, corner e rigori. Questo è un motivo in più per stare lontani dalla nostra porta".

L’ambiente potrà condizionare la prestazione della squadra?

"Non è tanto una questione di numero di persone ma di calore che pu farsi sentire in campo. Anche all’Amsterdam Arena l’atmosfera era caldissima, ma poi nel secondo tempo quando il tifo è un po’ calato siamo cresciuti e abbiamo giocato bene. E’ uno dei fattori che ti porta a far bene".

E’ curioso di scoprire come giocherà la Roma?

"Non sono bene chi è disponibile, Dybala si è allenato oggi ma non con intensità. Dybala e Abraham sono giocatori molto forti, ma ci sono altri giocatori bravi e pericolosi. La Roma ha moltissima qualità anche in panchina. Affrontiamo una squadra con dei mezzi finanziari enormi: Belotti, Wijnaldum, giocatori che non sono partiti dall’inizio. Questo la dice lunga sulla forza della Roma. Bisogna concentrarsi su tutta la rosa".

Cosa teme della sfida di domani?

"Le palle da fermo potranno fare la differenza, la Roma è pericolosissima in quelle situazioni, servirà massima concentrazione perché potranno fare la differenza. Abbiamo studiato insieme agli analisti ocme poterli affrontare anche in questa situazione".

La Roma ha licenziato il proprio Ad e di recente è emersa un'indagine della finanza sulle plusvalenze. I giocatori secondo lei possono risentirne?

"La Roma ha vinto la Conference League, è terza in campionato: è una squadra in crescita, non mi sembra sia in difficoltà a livello societario. Ma ce la possiamo giocare alla pari. Le ultime due partite contro la Roma sono state equilibrate".