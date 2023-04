Roma, perché Lina Souloukou è un magistrale colpo Friedkin

Non ha perso tempo. As usual, come direbbe lei nel suo perfetto inglese, una delle quattro lingue che Lina Souloukou parla fluentemente. Ieri sera, assieme al vicepresidente Ryan Friedkin, il primo incontro ufficiale con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; domani sera, il debutto nella tribuna d'onore dello stadio Olimpico per assistere a Roma-Feynoord. La nuova amministratrice delegata e general manager della Roma è un magistrale colpo di Friedkin che si è assicurato una delle migliori dirigenti del calcio europeo.