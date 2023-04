Stadio Roma, Gualtieri annuncia: "Siamo in dirittura d'arrivo"

ROMA - "Lo stadio della Roma? Siamo davvero in dirittura d'arrivo". Sono le parole del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri , intervistato a SkyTg24. Il primo cittadino, che considera una parte importante del suo programma il nuovo stadio, sta lavorando insieme ai Friedkin per il progetto a Pietralata , dove esiste una concreta possibilità di costruire un'opera di questo livello.

Gualtieri: "Il voto parte molto rilevante"

"Siamo in dirittura d'arrivo - prosegue - per l'esame dell'assemblea capitolina e della delibera di giunta che riconosce l'interesse pubblico e quindi consente di partire con questo grandissimo progetto, non solo di costruzione di uno stadio ma anche di rigenerazione di un quadrante della città. Appena ci sarà il voto si concluderà una parte molto rilevante della procedura, in tempi molto più rapidi che nel passato, e quindi la società dovrà presentare il progetto definitivo tenendo conto delle prescrizioni che la delibera prevede".