Roma, diretta Mourinho: rileggi le parole in conferenza stampa

ROMA - Rimontati. La Roma ribalta 4-1 l'1-0 incassato al de Kuip ed elimina il Feyenoord dopo i tempi supplementari, volando in semifinale di Europa League. Esulta e fa festa Mourinho che a breve in conferenza stampa analizzerà la vittoria: segui in diretta le sue parole .

00:18

Dybala: "Cena con Totti? Mi farebbe piacere"

"Mi farebbe piacere incontrare Totti a cena, grande rispetto, c'era anche De Rossi. Tutti vogliono vedere vincere in questa squadra e speriamo di continuare".

00:16

Dybala: "Vogliamo portare la Roma in finale"

"Tutti abbiamo voglia di vincere. Mourinho è un allenatore con una mentalità incredibile. Ci aveva detto che la partita sarebbe stata così. La squadra sa cosa significa vincere in Europa. Mancano poche patite e speriamo di portare la Roma in finale. Sappiamo quello che ha fatto Mou in Europa, la sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite. E i supplementari sono stati nostri". Così Paulo Dybala, attaccante della Roma, a Sky Sport.

00:09

Mourinho e Dybala

"Più che la fiducia, Dybala cercava la gioia persa e l'ha trovata qui. Ha trovato un bel gruppo, un allenatore che lo capisce e un pubblico che lo ama, uno spazio in campo con altri giocatori di grande carattere. Lui pensa di avere qualità per fare di più ma qui ha trovato uno spazio di grande gioia e amore e penso che questo si veda in campo. Io gli ho dato protezione: se deve uscire esce".

00:07

Mourinho e gli infortuni

"Abbiamo i nostri limiti. Dybala era in dubbio, Wijnaldum che si infortuna. Io non sono mai arrabbiato, questa gente è una famiglia e io sto con loro"

00:06

Mourinho e i tifosi della Roma

"Sono in una fase della mia carriera in cui io sono l'ultimo per importanza: voglio dare gioia ai tifosi e far migliorare i ragazzi. Oltre a vincere, sono sicuro che i tifosi sarebbero stati felici di quello che abbiamo messo in campo".

00:05

Mourinho e la frecciata a Cassano

"Non c'è Cassano vero?". Mourinho scherza con lo studio Sky nel post partita di Roma-Feyenoord.

00:04

Mourinho e i cambi

"Ho tanta esperienza? Io ho visto di tutto, per questo ho tanti capelli bianchi. Oggi sono contento per l'1-0 al 90', l'importante è avere serenità, poi abbiamo gestito. La finestra la tengo sempre per Dybala, poi è andato tutto bene ma solo loro che giocano e si sacrificano".

00:00

Mourinho: "Roma superiore"

"Secondo me la squadra ha giocato benissimo, partita difficile da giocare e gestire. Situazione Dybala non aiuta, l'infortunio di Gini non aiuta a gestire partita così perché mi toglie un cambio quando sapevo che per mettere Paulo dovevo avere un cambio in più. I ragazzi con concentrazione, coraggio e intelligenza hanno fatto una grande partita contro una squadra ottima ma noi superiori".

23:55

L'esultanza di Mourinho

Probabilmente Mourinho racconterà anche delle emozioni prima del fischio finale, quando ha fomentato i tifosi scatenandosi a bordo campo con una super esultanza liberatoria.