Mourinho sul futuro e sulla penalizzazione della Juve: la risposta è clamorosa!

José Mourinho e il futuro, José Mourinho e la penalizzazione della Juventus: in conferenza stampa l'allenatore della Roma parla sia di quello che vorrà fare nei prossimi mesi sia della nuova classifica dopo la sentenza di oggi. Queste le sue parole sul futuro: "Io sono felice qua, non posso nasconderlo, mi piace la gente e io piaccio a loro, a Trigoria sono rispettato da tutti, ho un buon rapporto con la proprietà, lo stesso con il direttore, i giocatori sono fantastici, ho un'empatia tremenda con loro, Non dico che sono come i figli perché amo José e Matilede da morire, però quasi, sono davvero felice qui. Ho le mie frustrazioni ogni tanto, penso a qualche ambizione diversa, però vediamo. Oggi sono davvero felice, lavoro per la gente e la gente è felice".