Dybala, l'invito a Totti fa felici i tifosi della Roma: ecco cosa ha detto

Roma-Feyenoord 4-1. Davanti gli occhi dei 67 mila tifosi presenti allo Stadio Olimpico non poteva mancare il gol più atteso, quello di Paulo Dybala. Il fantasista argentino, in dubbio fino all'ultimo a causa di un problema muscolare, ha iniziato dalla panchina ed è entrato nel finale di gara, al 72', trovando un fantastico gol allo scadere che ha portato gli uomini di Mourinho ai supplementari (dominati dai giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy e Pellegrini). Nel post gara la Joya ha voluto far felici (ulteriormente) i tifosi romanisti parlando di Francesco Totti.