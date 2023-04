Roma in semifinale con il Leverkusen: come raggiungere lo stadio, le info

Dopo aver eliminato il Feyenoord con il 4-1 dell'Olimpico, i calorosi tifosi della Roma non vorranno certo perdersi le prossime emozioni che l'Europa League è pronta a dare. Ad aspettare i giallorossi, in semifinale, ci sarà il Bayer Leverkusen che è riuscito ad eliminare l' Union Saint Gilloise ai quarti di finale. I romanisti, già a caccia delle informazioni utili alla trasferta in Germania , sono impazienti di assistere dal vivo alla prossima gara europea.

Leverkusen-Roma: le informazioni sulla trasferta e come raggiungere lo stadio

La partita della Roma contro il Leverkusen, in Germania, sarà la sfida di ritorno della semifinale e si giocherà il 18 maggio. La Bayarena ha appena 30 mila posti e per i romanisti sono previsti 1.750 biglietti. A breve il club tedesco fornirà tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei tagliandi, ma quello che è certo, intanto, sono gli aeroporti di riferimento per raggiungere la città della Germania, vale a dire quelli di Colonia (distante 30 minuti) e Dusseldorf (35 minuti). L'alternativa più scomoda è invece rappresentata da quello di Dortmund (distante un'ora e mezza). Il costo del volo aereo si aggirerebbe sui 280-350 euro tra andata e ritorno.