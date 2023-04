Totti e De Rossi all’Olimpico: chi hanno abbracciato e tutti i retroscena

ROMA - E’ stata una serata fantastica per il popolo giallorosso che contro il Feyenoord ha vissuto una delle serate più entusiasmanti della stagione. In tribuna, ad assistere alla sfida di ritorno contro la squadra olandese c’erano anche Francesco Totti e Daniele De Rossi.

L’abbraccio fraterno

I due ex capitani - come certifica il video sul profilo Instagram ausiliario-del-traffico - all’ingresso della tribuna hanno scattato moltissimi selfie con i tifosi incontrando tantissime persone. In particolare Daniele De Rossi, ha scambiato un forte abbraccio con Marco Conidi, autore di uno degli inni storici della Roma.