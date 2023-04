Stadio Roma, ecco dove sorgerà la Curva Sud a Pietralata: c'entra Pasolini FOTO

Non è una maratona, ma una corsa a tappe dove, ognuna, ha un ruolo fondamentale. Quella di ieri è stata una giornata importante per lo stadio della Roma: da una parte i consiglieri del Comune hanno fatto un sopralluogo sui terreni di Pietralata, dall’altra in Commissione Urbanistica è stata approvata la delibera sul pubblico interesse. Durante la Commissione sono stati illustrati diversi emendamenti e sono stati analizzati soprattutto gli aspetti fondamentali legati ai parcheggi, alla mobilità pubblica e ciclopedonale, al sistema viario e all'acustica, con particolare attenzione alla vicinanza con l'ospedale Sandro Pertini. “Si tratta di un altro passo avanti verso il voto in Aula Giulio Cesare. Continuiamo a lavorare con determinazione per questa importante opera per la Roma e tutta la città”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. Nel giorno del Natale di Roma, quindi, il club e la nuova Ceo, Lina Souloukou, incassano un sì importante pur sapendo che i tempi non sono rapidissimi: “Siamo in dirittura arrivo dell'esame dell'Assemblea capitolina della delibera di giunta che riconosce l'interesse pubblico al nuovo stadio della Roma e che consente di partire con un progetto che non prevede solo uno stadio, ma riqualifica un intero quadrante - le parole sempre di Gualtieri -. Speriamo in un voto imminente, dopo una sessione di bilancio, la prima settimana di maggio”.